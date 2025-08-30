Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha recentemente proceduto alla nomina della dottoressa Melania La Spina quale nuovo segretario generale dell’Ente. Si tratta di una figura di vertice a cui sono affidati rilevanti compiti di direzione e coordinamento dell’apparato amministrativo. Pendolino, nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha deciso di non confermare il precedente segretario Pietro Amorosia.

A seguito di nuova nomina, Amorosia ha proposto ricorso giurisdizionale d’urgenza dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, contestando presunte irregolarità nella procedura adottata per il conferimento dell’incarico.

Nel ricorso, Amorosia ha espressamente richiesto la disapplicazione dell’intero complesso di atti amministrativi che hanno condotto alla nomina della nuova segretaria generale, con l’obiettivo di ottenerne la sospensione degli effetti e il ripristino della situazione precedente. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha deliberato di costituirsi in giudizio, affidando la propria difesa all’avvocato Girolamo Rubino, esperto in diritto amministrativo. L’udienza relativa al procedimento cautelare è stata fissata per il 9 settembre.

