Sono penetrati all’interno di un appartamento per mettere a segno un furto. Appena dentro le telecamere di videosorveglianza, interne all’abitazione li hanno ripresi, e i ladri resisi conto d’essere stati immortalati, hanno velocemente guadagnato la strada a mani vuote. Non hanno avuto il tempo di arraffare qualcosa di valore. È accaduto in uno stabile nella zona del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Immediata la segnalazione al 112 da parte del proprietario che in quei momenti si trovava al lavoro, e sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine. Dei ladri, però, nessuna traccia. Ad agire, l’altra mattina, sarebbero stati almeno due malviventi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp