Si è reso protagonista di disordini e risse nei luoghi della movida agrigentina, in particolare, del centro storico cittadino. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso un provvedimento di Dacur, noto anche come DaSpo Willy, nei confronti di un giovane di nazionalità tunisina. Nella nottata tra sabato 23 e domenica 24 agosto scorso, in particolare, l’immigrato si è reso protagonista di una condotta aggressiva contro il titolare di un locale della via Atenea. Incurante della presenza di numerosissime persone, per futili motivi, si è scagliato con violenza contro il titolare dell’esercizio commerciale, sferrando schiaffi, proferendo gravi insulti e minacciando di dare fuoco al locale. L’aggressione è stata temporaneamente frenata dall’intervento di due funzionari della Polizia di Stato, liberi dal servizio, i quali sono intervenuti, permettendo di scongiurare che la situazione potesse degenerare.

L’extracomunitario, a quel punto, si è scagliato nei confronti dei due poliziotti con sputi, minacce e gravi offese riuscendo a divincolarsi ed a tentare un’improbabile fuga, poiché bloccato dagli agenti della sezione Volanti della Questura sopraggiunti sul luogo in ausilio ai due funzionari. L’esagitato è stato quindi identificato in quanto già noto alle Forze dell’Ordine e denunciato.

La Divisione Polizia Anticrimine, attraverso un’immediata attività istruttoria, ha elaborato il provvedimento del DaSpo Willy nei confronti del giovane tunisino, ricorrendone i presupposti normativi. Lo stesso, già nell’ottobre del 2023, si era reso responsabile unitamente ad altri soggetti, di una rissa con feriti all’interno di un pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande sito nella via Pirandello e, qualche mese dopo, nel gennaio 2024, ha partecipato ad un’altra violenta rissa in prossimità di un noto esercizio della via Atenea. Con la notifica del predetto provvedimento, al cittadino tunisino è stato imposto il divieto di accedere ai locali ed esercizi commerciali teatro degli episodi narrati, nonché a tutti i locali di pubblico trattenimento ed esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande presenti lungo le vie Atenea e Pirandello. Allo stesso è, altresì, inibito di stazionare nelle immediate vicinanze dei medesimi locali ed esercizi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp