La nave quarantena Allegra a Porto Empedocle. Sbarcano 70 migranti

La nave quarantena “Gnv Allegra” è giunta al porto di Porto Empedocle, per sbarcare 70 tunisini, che hanno concluso la sorveglianza sanitaria sulla pandemia Covid.

Dopo una breve sosta alla tensostruttura adiacente allo scalo marittimo, a bordo di alcuni pullman, trasferiti in altri centri di accoglienza della Penisola.

Da parte della cittadinanza c’era un evidente disagio, oltre a tanta preoccupazione, non solo dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto per l’allarme terrorismo, dopo i gravi fatti accaduti in Francia.

Scongiurata l’ipotesi che dopo lo sbarco fossero stati lasciati liberi di muoversi, com’era accaduto anche recentemente.