Naro, deposto un fiore sulle tombe delle vittime di femminicidio

NARO. “Questa mattina mi sono recata al Cimitero Comunale per rendere omaggio ai nostri defunti insieme a una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale”. Lo scrive su facebook il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.

Abbiamo reso omaggio agli ex Sindaci ma anche tanti giovani compaesani che ci hanno lasciato prematuramente e che abbiamo incontrato strada facendo.

Mi sono fermata a lasciare un fiore anche sulle tombe dei cari di coloro che mi hanno inviato una mail e alle vittime di femminicidio e di mafia.

Erano presenti alla cerimonia gli assessori Cangemi e Cremona, il presidente e la vicepresidente del Consiglio Comunale Valvo e Geraci e i miei consulenti per la comunicazione.

Un ringraziamento sentito al corpo di Polizia Locale del Comune di Naro.