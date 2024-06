La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per chiarire la dinamica e le responsabilità sull’incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio canicattinese, Angelo Giardina di soli 21 anni. Il fascicolo è per l’ipotesi di omicidio colposo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno effettuando i dovuti accertamenti, per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, soprattutto il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione da parte dell’operaio, la posizione lavorativa della vittima e la validità dei documenti e dei permessi aziendali. L’intera area è stata sottoposta a sequestro. Il gravissimo incidente sul lavoro si è verificato, ieri mattina, all’interno di un’azienda, che produce e commercializza manufatti in calcestruzzo, lungo la via Vittorio Emanuele, nella periferia nord di Canicattì.