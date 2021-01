La morte di Lorenzo e Federica, chiuse indagini. Indagato conducente

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a carico di L.D.A., 30 anni, di Ravanusa, il giovane alla guida dell’Alfa Romeo 147 che, nel febbraio dello scorso anno, s’è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione di via Aldo Moro, a Ravanusa, provocando la morte di Lorenzo Miceli, ex consigliere comunale di 29 anni, e il decesso, dopo un lungo ricovero in Rianimazione, di Federica Aleo, anche lei di 29 anni. Le accuse per l’automobilista sono: duplice omicidio stradale e lesioni nei confronti di un altro passeggero rimasto ferito.

Secondo gli accertamenti disposti dagli inquirenti il conducente, difeso dall’avvocato Salvatore Manganello, si sarebbe messo alla guida dopo aver assunto cocaina, ed essere risultato positivo all’alcol test. Inoltre viene anche contestata una guida imprudente per la velocità elevata. La famiglia di Lorenzo Miceli è rappresentata dall’avvocato Lillo Fumo, mentre mamma, papà e fratello di Federica Aleo hanno nominato, quale loro legale di fiducia, l’avvocato Michele Liuzzo del foro di Catania.