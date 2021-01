Parcheggi disabili: uno spot per sensibilizzare

Presentato , nell’aula consiliare del Comune di Agrigento, il video a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro l’occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alle Barriere Architettoniche, Gianni Tuttolomondo, alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del comandante della polizia Locale, dott. Gaetano Di Giovanni, degli assessori Nino Costanza Scinta, Franco Picarella, Gerlando Principato e Marco Vullo, dei rappresentanti delle associazioni che partecipano al “Tavolo tecnico di concertazione sul tema barriere architettoniche” indetto dallo stesso Assessore (Unione dei Ciechi e Ipovedenti, Nuove Ali, Caritas Diocesana, Coopculture, TTT- Tierra, Techo, Trabajo, VitAutismo e CAPP Cooperativa Sociale). Hanno inoltre partecipato gli attori e gli sponsor che hanno consentito la realizzazione del video. “Continua con la diffusione di questo video la campagna di sensibilizzazione sull’occupazione abusiva dei parcheggi per disabili – ha detto l’assessore – per ricordare a tutti che i parcheggi per i portatori di handicap sono spazi a loro riservati e come tali devono essere considerati. Sono sempre più frequenti i casi di automobilisti che parcheggiano sui posti riservati ai diversamente abili senza averne diritto. Il codice della strada prevede una sanzione di 87 Euro e la decurtazione di due punti dalla patente per chi parcheggia su questi spazi non avendone diritto, ma a volte questo non basta. Di qui l’iniziativa che fin dalla sua fase progettuale ha coinvolto, come detto, anche gli organismi che nel nostro Comune rappresentano le associazioni che si occupano delle problematiche dei portatori di handicap e per la prima volta è stato istituito il tavolo tecnico citato per avviare un confronto continuo sui temi della disabilità tra l’amministrazione comunale e i cittadini”.