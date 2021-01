Prestigioso riconoscimento per Alfredo Prado

Prestigioso riconoscimento per il Professor Alfredo Prado, direttore dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. Il docente agrigentino riceverà il premio riservato a scienziati e studiosi 2020 dell’Ucraina e stranieri per il contributo internazionale alla cooperazione. L’iniziativa è del Ministero dell’istruzione della Repubblica Ucraina, del dipartimento dell’istruzione del parlamento e l’Unione degli scienziati, sempre dell’Ucraina. Alfredo Prado ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia in diretta zoom. “Ringrazio sentitamente per l’inaspettato gradito premio”, ha commentato il direttore dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.