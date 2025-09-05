La Procura di Agrigento, ha aperto un’inchiesta per fare luce sul tragico incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la strada provinciale 17, in contrada “Cozzo Tahari”, sotto l’abitato di Montaperto. A perdere la vita, Giuseppe Vinti, di appena 20 anni. La Fiat Punto, su cui viaggiava la vittima insieme ad altri quattro ventenni raffadalesi, è stata sottoposta a sequestro. I cinque giovani sulla strada di ritorno, verso l’una della notte, sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale. L’autovettura è finita fuori strada, cappottando in mezzo ad una folta vegetazione.

Giuseppe Vinti è risultato quello più grave. E’ stato adagiato sopra una lettiga e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una corsa inutile. Per il ventenne non c’era più niente da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’urto. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione di Joppolo Giancaxio si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli di passaggio.

