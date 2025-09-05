Granofino apre le porte a un’esperienza unica che unisce tradizione, convivialità e sapori autentici.
Domenica 14 settembre, dalle 9:30 alle 14:00, il ristorante ti invita a partecipare alla Granofino Experience, una giornata dedicata al pomodoro e alla buona cucina.
I partecipanti potranno vivere in prima persona la produzione del pomodoro, scoprendo da vicino un rituale che fa parte della memoria e della cultura gastronomica italiana. A seguire, un grande momento di condivisione: la Mega Spaghettata, preparata e servita a pranzo per tutti i presenti.
In più, ogni ospite riceverà in regalo:
- un grembiule Granofino, simbolo dell’esperienza vissuta;
- una bottiglia di pomodoro personalizzata, con inciso il nome di chi l’ha realizzata durante la giornata.
Un evento autentico, che si ripete ogni anno, e che celebra la tradizione e il piacere di stare insieme intorno alla tavola.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Posti limitati.
📍 Granofino – Viale Leonardo Sciascia 82, Villaggio Mosè, Agrigento
📞 Per informazioni e iscrizioni: 0922 608081
