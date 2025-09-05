All’ennesima richiesta di denaro va in escandescenza e si scaglia contro il figlio. E ha continuato a minacciare il giovane anche in presenza delle forze dell’ordine. La brutta storia familiare si è verificata in un’abitazione del centro di Agrigento dove un sessantenne è finito nei guai per aver aggredito il congiunto, un disoccupato trentenne. Sono stati alcuni vicini di casa a chiamare le forze dell’ordine dopo aver sentito trambusto.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno evitato il peggio. Il padre, esasperato, avrebbe colpito il figlio più volte provocandogli dei traumi. Il trentenne è stato medicato dal personale sanitario del 118 di un’ambulanza direttamente sul posto, mentre il genitore è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Il sessantenne ha raccontato ai carabinieri di non farcela più e di aver invitato il figlio a cercarsi un lavoro e non chiedere continuamente soldi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp