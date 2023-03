La morte del dodicenne, eseguita l’autopsia

Si è svolta all’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, l’autopsia su Davide Licata, il dodicenne di Favara, morto la scorsa settimana a causa di un improvviso malore nella palestra della scuola “Guarino”, nel corso di una seduta di allenamenti con un’associazione sportiva di basket. L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella, e dal pubblico ministero Giulia Sbocchia, titolare del fascicolo.

L’esame autoptico è stato eseguito oggi pomeriggio dal medico legale Alberto Alongi e dall’anatomopatologo Emiliano Maresi. L’esito sarà consegnato entro sessanta giorni. Davide, alcuni giorni prima della tragedia, non aveva partecipato agli allenamenti, perché non stava bene. Nelle prossime ore la salma verrà dissequestrata e potranno essere organizzati i funerali. Quel giorno a Favara sarà lutto cittadino per come già deciso dal sindaco Antonio Palumbo.