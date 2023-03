L’agrigentino Diego Virgone nel Direttivo nazionale dell’Ordine dei biologi

Incarico di prestigio per il biologo agrigentino Diego Virgone, da oltre 8 anni direttore sanitario del centro di Analisi cliniche Biolab di Agrigento. Il biologo, patologo clinico e direttore sanitario è stato eletto membro del Comitato centrale della Fnob (Federazione nazionale dell’Ordine dei Biologi). La Fnob è la nuova istituzione ordinistica che dal 4 dicembre 2022 unitamente alla nascita degli Ordini regionali dei Biologi ha sostituito definitivamente il vecchio Ordine.

“Le competenze dell’Ordine nazionale dei Biologi saranno – si legge nel comunicato della Federazione – ripartite tra gli 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti e la Federazione nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob), la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ordine nazionale dei Biologi. Presso ciascun Ordine territoriale è costituito il relativo albo professionale, nel quale trasmigreranno, in ragione della rispettiva competenza territoriale, tutti i biologi iscritti nell’ormai disciolto albo nazionale. Tutte le competenze relative alla tenuta degli albi sono in capo ai singoli Ordini territoriali”.

I presidenti degli Ordini regionali dei Biologi, riunitisi in data 11 marzo 2023, in prima convocazione presso la sede centrale della Fnob di Roma, hanno espresso le loro preferenze e nominato il nuovo direttivo costituito da 15 membri. Per il giovane patologo clinico Diego Virgone, in passato già delegato provinciale dell’Ordine nazionale dei Biologi di Agrigento (2009 -2013) questa elezione segna un nuovo cambio di rotta. “Sono onorato della carica di cui mi hanno insignito, ma soprattutto di inaugurare questa nuova stagione istituzionale all’interno di un Organismo nuovo e più organizzato. Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto e ripongono in me e mi batterò affinché la professione del Biologo abbia il giusto riconoscimento”.