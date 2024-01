Archiviato il derby contro Trapani, la squadra della Moncada si ritrova a valutare la situazione e a prepararsi per le prossime partite, puntando a evitare la retrocessione. L’ostacolo successivo sarà una sfida impegnativa sul campo del forte Cantù, guidato dall’ex giocatore Cagnardi. Successivamente, la Moncada affronterà Vigevano e la Juvi Cremona al PalaMoncada, seguite dall’ultima partita della regular season a Latina. E poi c’è ancora la fase ad orologio

Il capitano Chiarastella riconosce l’importanza delle sfide imminenti: “Abbiamo un’altra partita difficile davanti a noi”, ammette. “Sappiamo di avere tre partite fondamentali prima della fine della stagione regolare. Non possiamo permetterci di perdere fiducia, dobbiamo lavorare intensamente e identificare i nostri punti di forza. Dalla sfida con Trapani abbiamo imparato che possiamo competere con le squadre di alto livello, ma solo se manteniamo un’intensità costante per tutta la partita.”

Agrigento è ora sotto la guida di Calvani, ed è proprio in questa settimana che il nuovo allenatore inizierà il suo lavoro di preparazione. Tra i tifosi si accendono confronti e aspettative, in quanto la sua gestione ricorda quella di Franco Ciani. “Ho trovato un gruppo unito”, sottolinea Calvani. “Ora dobbiamo concentrarci sul lavoro di squadra e mettere ogni giocatore nelle migliori condizioni per esprimersi al massimo. Riguardo agli americani, devo sottolineare che Polakovich è stato limitato dalla loro fisicità, mentre Cohill deve prestare maggiore attenzione nelle scelte di gioco, imparando a leggere meglio la partita e a mantenere la lucidità. Come regista, mi aspetto proprio questo da lui.”

La Moncada si prepara così ad affrontare una serie di partite cruciali, mentre Calvani inizia a lasciare il suo segno sulla squadra, lavorando intensamente per ottimizzare le prestazioni individuali e collettive.