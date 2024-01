Si sono vissuti momenti di paura, oggi pomeriggio, per lo scoppio di un incendio all’interno di un’appartamento abitato da alcuni immigrati, in via Sottotenente Saieva a Favara. Sono stati i residenti alla vista del fumo nero a dare l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

I pompieri hanno portato in strada due bombole del gas, e in poco tempo sono riusciti ad avere ragione sulle fiamme, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata. Nessuno è rimasto ferito. Non sono ancora del tutto chiare, ma appaiono quasi sicuramente accidentali le cause del rogo.