Soddisfatti della partita di oggi sia mister Coppa che il ds Cammarata. “Sono contento di come questi ragazzi hanno giocato. Una bella partita con una signora squadra come il Licata. Un punto che fa classifica e morale” – ha detto a fine derby il tecnico biancazzurro. Un plauso anche ai tifosi da parte di Coppa: “Ringrazio i veri tifosi che ci seguono ovunque, non come altri che invece non vogliono bene a questi ragazzi – ha aggiunto- che criticano una squadra che può vincere, perdere o pareggiare, ma che ha un grande cuore. Adesso spero che i tifosi vadano ad abbracciare questi giocatori” – ha concluso. Una dedica speciale a Francesco Nobile, “anima dell’ Akragas” da parte di Peppe Cammarata. “Al di la’ del risultato, di cui siamo soddisfatti,- ha detto- il mio pensiero oggi va a Ciccio Nobile che ha subito un grave lutto ed oggi non era qui con noi”. Adesso testa a domenica prossima quando l’ Akragas ospiterà all’Esseneto la penultima in classifica Gioiese. “Una buona opportunità di allungare la classifica” come ha spiegato Coppa.