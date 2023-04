La Moncada Agrigento sbanca Rimini 72 a79 e si prende la testa del girone bianco

Giornata di festa per lo sport del capoluogo Agrigentino. Dopo il delirio all’Esseneto per la promozione dell’Akragas in serie D, arriva in serata anche il successo della Moncada Agrigento che sbanca Rimini 72 a79, facendo 3 vittorie su 3 nel girone Bianco della fase ad orologio della serie A2. Agrigento si prende così la testa della classifica ma vincere al Palaflaminio della Riviera Romagnola è stata una vera impresa. La squadra di coach Cagnardi infatti ha dominato davanti ad un pubblico delle grandi occasioni con la tifoseria casalinga che ha spinto dal primo all’ultimo quarto. Ma la formazione biancoazzurra non si è fatta intimorire ed ha confermato il buon momento di forma, lo stato di grazia di alcuni uomini chiave e la consapevolezza di poter fare grandi cose anche in questa postseason. L’obiettivo dei playoff dunque adesso è vicino, considerato che sono quattro le squadre del girone ad accedere alla postseason e che Agrigento ha il vantaggio di giocare gli scontri diretti nel proprio fortino. Rivierabanca Rimini dal canto suo non riesce a replicare l’impresa di sette giorni fa ed incappa in una sconfitta casalinga in un match sempre condotto dalla Moncada Agrigento. Il Top scorer è Ambrosin con 26 punti, seguito a ruota da Johnson, che chiude a quota 25. Chiudono in doppia cifra in casa biancorossa anche Anumba (15) e Masciadri (14). E in casa Agrigento, manco a dirlo il solito Alessandro Grande (16) e Costi (10). Agrigento impatta la gara mostrando subito i muscoli. I primi due punti sono di Costi (0-2). Anumba fa un brutto passaggio in attacco, poi si rifà con una stoppata spettacolare. Bisogna aspettare quasi tre minuti per vedere il primo canestro di Rimini, lo segna dalla lunetta D’Almeida, che fa 1/2: 1-2 a -7’07”. Ancora una grande entrata di Johnson e la prima frazione si chiude con i romagnoli sopra 22-17. Costi è il primo a segnare anche nel secondo parziale e raggiunge già la doppia cifra: 22-19. All’intervallo lungo le percentuali dicono RivieraBanca 10/15 (66,7%) da due, 1/14 (7,1%) dall’arco e 11/14 (78,6%) ai liberi. Per Agrigento 8/17 /(47,1%) da due, 5/16 (31,3%) da tre e 4/4 dalla lunetta. Si riparte con un’azione da tre punti di Ambrosin, che sale a quota 16. Al 30′ ospiti avanti di tre: 47-50. L’ultimo parziale si apre con due triple di Ambrosin e la Moncada Energy vola sul +9: 47-56. La squadra di coach Cagnardi non perde mai lucidità e la porta a casa con personalità.

Rivierabanca Rimini 72

Mncada Agrigento 79

Moncada Energy Agrigento: Negri 2, Chiarastella 7, Francis 9, Costi 10, Marfo 7, Grande 16, Peterson 6, Ambrosin 26, Bellavia, Mayer. All. Cagnardi

Rimini: Masciadri 24, Johnson 25, Bedetti, Landi 4, D’Almeda 5, Anumba 15, Baldisserri, Morandotti, Sirri, Tassinari 7, Scarponi 2. All. Ferrari

Arbitri: Angelo Caforio, Alberto Perocco e Vincenzo Di Martino.

Note: parziali: 28-23, 22-18, 24-14, 24-19