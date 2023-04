Akragas in serie D. Micciché e Ciulla: “Un altro successo per l’intera comunità agrigentina”

“Oggi è un’altra giornata di festa, gioia e soddisfazione per la nostra Agrigento. Dopo la proclamazione di Capitale Italiana della Cultura 2025 non si arresta il trend positivo per la nostra città. Ma

La promozione dell’Akragas in serie D è un altro importantissimo successo ed un tassello che giova alla crescita e allo sviluppo dell’intera comunità.” Lo dicono il sindaco, Francesco Micciché, e l’assessore, Costantino Ciulla.“Lo Stadio Esseneto gremito di tifosi, che ringraziamo per il supporto e la massiccia presenza, è una gioia per i nostri cuori biancazzurri.

Ringraziamo la società – continuano- e tutti coloro che hanno fattivamente permesso questo successo.

Adesso bisogna guardare avanti e puntare immediatamente gli occhi al prossimo campionato per riportare l’Akragas nelle categorie che merita.

Per questo vogliamo manifestare la nostra gratitudine e soddisfazione per il risultato ottenuto oggi e ci mettiamo a fianco della società per portare avanti l’importante progetto di sviluppo per lo sport e per il calcio agrigentino, dalla collaborazione per l’Intercettazione di importanti sponsor al reperimento di fondi pubblici per l’ammodernamento dello stadio.

Evviva Agrigento e sempre forza Akragas!”