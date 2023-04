Festa della Madonna del Castello: il Questore ringrazia i cittadini

La festa della Madonna del Castello, tenutasi a Palma di Montechiaro, dopo le recenti e roventi polemiche causate dalla diffida ad effettuare la sfilata dei cavalli, è finita nel migliore dei modi con il ringraziamento del Questore di Agrigento Emanuele Ricifari e della responsabile del Commissariato di Palma di Montechiaro Lucia Lombardo. “Un ringraziamento va alla cittadinanza per aver dimostrato rispetto per le Istituzioni, un grazie particolare anche a chi, critico con le legittime disposizioni dell’Autorità di Pubblica sicurezza, le ha rispettate dimostrando osservanza per la legge”, ha concluso il Questore.