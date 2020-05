Distanze e mascherine: riapre il mercatino contadino di Villa Bonfiglio

AGRIGENTO – A piccoli passi verso la normalità. La riapertura del mercato contadino di Campagna Amica, in Villa Bonfiglio ad Agrigento, ha avuto un valore altamente simbolico. E’ il segno di una ripresa alle attività quotidiane che tutti noi attendiamo da tempo dopo aver vissuto ai domiciliari per via della pandemia che ha colpito il Paese. Nei giorni scorso è tornato il mercatino di San Leone (GUARDA IL VIDEO). Questa mattina, è stata la volta di Villa Bonfiglio.

I “Mercatini a chilometri zero“ di Agrigento, sono stati un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale per dare risalto alle produzioni locali.

Ortaggi, latticini, insaccati, miele, panificazione e arte dolciaria e in generale tutto ciò che la maestria dei produttori locali è in grado di offrire ai propri clienti.

Il sindaco di Agrigento aveva firmato l’ordinanza per riapertura mercatini alimentari lo scorso 8 maggio (Clicca qui).

Diverso il discorso per i mercati tradizionali come quello del venerdì, per questi bisognerà aspettare ancora e serviranno altre ordinanze e misure ad oc.