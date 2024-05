L’invito alla prova in strada è per il prossimo 22 e 23 giugno.

Il tour Roadshow Citroën è arrivato ad Agrigento per presentare in anteprima a tutti i Clienti la Nuova ë-C3 negli showroom della Guadagni S.p.a.

I consulenti alle vendite hanno illustrato lo spirito della Nuova ë-C3, facendo scoprire tutti i vantaggi di un’auto 100% elettrica. “l’elettrico più facile per tutti”, “l’esperienza di comfort migliore della categoria”, “completamente equipaggiata” e con il “miglior rapporto qualità/prezzo”…. una vera sorpresa!

L’invito alla prova in strada è per il prossimo 22 e 23 giugno nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta e Sciacca della Guadagni S.p.a.

La Nuova Citroën ë-C3

È l’elettrica per tutti grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën” e agli incentivi statali di recente approvazione e prossima applicazione: anticipo zero, un canone mensile da 49 euro al mese – TAN 3,3% – e Wallbox inclusa. La nuova Citroën ë-C3 racchiude, in dimensioni compatte – 401 cm –, tutti i capisaldi della marca. È semplice, accessibile, audace e confortevole. Nuova ë-C3 propone per la prima volta le famose sospensioni Citroën Advanced Comfort®️ abbinate ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®️. Nuova ë-C3 100% elettrica si spinge ancora oltre, con zero rumore e zero vibrazioni per una guida senza stress. Scegliere Nuova ë-C3, poi, è anche una scelta di sostenibilità: utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un’autonomia di guida di 320 km nel ciclo WLTP e sino a 440 km in ciclo urbano. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all’80% della capacità in 26 minuti

