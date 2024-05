Prosegue la love story tra Belen Rodriguez e l’ agrigentino Angelo Edoardo Galvano (foto dal web). Nonostante il giovane sia, a detta di chi lo conosce, molto riservato, tenere nascosta una relazione con una vip come la bella Argentina pare alquanto difficile. I due non sono ancora stati paparazzati insieme, ma Belen avrebbe commentato su instagram, un articolo su una rivista di gossip rimarcando che la sua nuova fiamma, si chiama “Edoardo e non Eduardo”. Angelo, 34enne lavora a Milano, farebbe l’ ingegnere, e sarebbe già stato presentato alla famiglia Rodriguez compresi i figli. Staremo a vedere come si evolverà la storia d’ amore tra i due e chissà che Belen e Angelo non decidano di trascorrere le vacanze proprio ad Agrigento.