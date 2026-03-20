La Mendola dice no, ma il caso resta: perché la politica continua a cercare tecnici



Il nome di Rino La Mendola torna puntualmente a circolare ogni volta che Agrigento si avvicina a una tornata elettorale. Non è un caso. Per molti, la sua visione da architetto, la competenza maturata sul campo e la riconosciuta capacità organizzativa lo hanno reso, negli anni, uno dei profili più credibili su cui immaginare una candidatura a sindaco.

Anche stavolta, nel pieno delle manovre che precedono le amministrative del 2026, il centrodestra avrebbe provato a convincerlo. Ma La Mendola ha deciso di sgombrare il campo con una nota chiara, netta, senza spiragli.

“Sono lusingato delle proposte ricevute da più settori della società civile e da diversi schieramenti politici per una mia candidatura a sindaco di Agrigento, per il prossimo mandato 2026-2031. Tuttavia, come ho già avuto modo di spiegare ai gentili proponenti, non sono disponibile alla candidatura in quanto da tanti anni ho scelto una strada diversa: quella di rappresentante della categoria degli architetti, ruolo che nel tempo ho svolto a livello locale, regionale e nazionale e ritengo incompatibile con quello di sindaco”.

Parole che chiudono, almeno per ora, ogni ipotesi. Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento conferma di avere ricevuto più sollecitazioni, provenienti da ambienti diversi, ma ribadisce di avere sempre risposto allo stesso modo: con una non disponibilità ferma e coerente.

“Auguro ai candidati una campagna e una competizione elettorale serena, finalizzata alla scelta del miglior sindaco per la città dei templi per il prossimo quinquennio”, conclude La Mendola.

La sua rinuncia pesa. E pesa non soltanto per il valore del profilo, ma per ciò che racconta della fase politica che sta vivendo Agrigento. Perché, ancora una volta, i partiti sembrano guardare fuori da se stessi per cercare una figura a cui affidare Palazzo dei Giganti. È il segnale più evidente di una difficoltà che non può essere ignorata: la politica continua a cercare nei tecnici quella credibilità, quella autorevolezza e quella capacità di visione che spesso non riesce più a esprimere al proprio interno.

La Mendola dice no: il centrodestra cerca ancora il candidato

Ed è proprio questo il punto. Che La Mendola sarebbe stato, sulla carta, un nome forte è fuori discussione. Per esperienza, serietà e conoscenza del territorio avrebbe rappresentato una figura di spessore. Ma il nodo politico resta tutto intero: può la politica continuare a delegare ai tecnici il compito di interpretare e guidare la città?

La risposta, a nostro avviso, dovrebbe essere no. I tecnici sono indispensabili, ma devono fare i tecnici. La politica, invece, deve tornare a fare la politica. Deve selezionare classi dirigenti all’altezza, costruire leadership credibili, formare amministratori capaci di decidere, mediare, assumersi responsabilità e offrire un indirizzo chiaro.

Per guidare una città non bastano competenza professionale e capacità organizzativa, per quanto importanti. Servono anche mediazione, autorevolezza, credibilità pubblica e soprattutto una visione politica. E se oggi queste qualità vengono riconosciute più facilmente a figure esterne ai partiti che agli stessi politici, allora il problema non è nei tecnici che dicono no, ma in una politica che continua a non trovare dentro casa propria i nomi giusti su cui puntare.

La scelta di Rino La Mendola, dunque, chiude una suggestione elettorale ma lascia aperta una domanda scomoda. Non riguarda lui, che ha ribadito con coerenza il proprio percorso, ma chi continua a cercarlo. E riguarda una politica che, invece di ritrovare se stessa, sembra ancora alla ricerca di qualcuno che la sostituisca.

In fondo, il punto è tutto qui: si continua a cercare un nome che possa ricompattare il centrodestra, capace di tenere insieme anime e interessi diversi. Un profilo che riesca a far sedere allo stesso tavolo Forza Italia, MPA, Fratelli d’Italia, UDC e Lega, evitando fratture e fughe in avanti.

Non è solo una scelta, è una necessità politica. E non a caso, nelle ultime ore, è arrivato anche un segnale chiaro da parte dell’MPA. Roberto Di Mauro lo ha detto senza giri di parole: “Serve un candidato sindaco capace di delegare”, ammettendo di fatto come il centrodestra sia ancora alla ricerca di una sintesi.

Non è solo una scelta, è una necessità politica. Perché senza unità, il rischio è quello di consegnare la partita agli avversari ancora prima di iniziare. E allora la ricerca del candidato diventa quasi una caccia al “federatore”, più che al sindaco.

Ma anche qui si apre una domanda inevitabile: serve davvero un nome che metta tutti d’accordo, o serve qualcuno che abbia la forza di guidare, anche senza l’unanimità? Perché tra equilibrio politico e leadership, la differenza è sostanziale. E, spesso, decisiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp