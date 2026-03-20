Un autocarro carico di souvenir destinati alla vendita è stato sequestrato nei pressi della Valle dei Templi al termine di un controllo mirato degli agenti della polizia locale. Il controllo è scattato nell’area attorno al perimetro del Parco archeologico dove da tempo il venditore ambulante era una presenza fissa. L’attività è risultata priva delle autorizzazioni necessarie per il commercio.

Contestata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’autocarro e di tutto il carico, composto da oltre 150 souvenir, risultati privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Il venditore, che operava a posto fisso nei pressi della della Valle dei Templi, è stato sanzionato con una multa da 1.000 euro.

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