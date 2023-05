A Realmonte saranno realizzati due Info Point

Saranno realizzati due Info Point nella Città della Scala dei Turchi. Uno a Lido Rossello e l’altro nei locali del Municipio. I lavori sono stati consegnati dal primo cittadino, Sabrina Lattuca, alla ditta SICOEDIL Srl, che realizzerà il punto informativo a Lido Rossello ed interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un ufficio di informazioni, accoglienza turistica e servizi al turista nel centro abitato. Il progetto G.A.L. Sicani – Azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” del PAL Sicani – Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020, che impegnerà somme per circa 100mila euro, ha individuato due principali aree di intervento, il centro urbano e la zona periferica di Lido Rossello, area bungalow, prevede anche la realizzazione di itinerari turistici, messa a sistema della segnaletica turistica del DRQ ed acquisti e fornitura di arredi ed attrezzature informatiche. “In continuità con la precedente amministrazione- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- Realmonte avrà due Info Point, uno al Lido Rossello e l’altro nella casa municipale o nella villetta comunale; inoltre è prevista un’attività di accoglienza e servizi per i turisti. Tutto ciò sarà realizzato grazie ad un lavoro di squadra , una sinergia che continua tra l’amministrazione precedente di cui sono stata l’assessore al ramo e l’attuale Amministrazione che conduco nella qualità di Sindaco.I lavori per come ci ha rappresentato la ditta ed il direttore verranno consegnati prima dell’estate. Si lavora in squadra, in direzione della bellezza”.