E’ il Liceo Scientifico più inclusivo nel raggio di 30 km da Agrigento
Il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento si conferma al vertice tra le scuole del territorio nel nuovo rapporto Eduscopio, l’indagine della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole italiane sulla base dei risultati universitari dei diplomati.
Nel raggio di 30 km da Agrigento, il Leonardo conquista il primo posto con un Indice FGA di 70.11, una media voti di 26.26 e oltre 71 crediti universitari ottenuti dagli ex studenti. Numeri che indicano un percorso universitario brillante e continuo.
Alle sue spalle si posizionano: Raffaello Politi di Agrigento (66.47 di FGA), Ambrosini – M.L. King di Favara (63.61), Giovanni Battista Odierna di Palma di Montechiaro (58.4).
La comparazione mette in evidenza un altro dato significativo: la percentuale dei Diplomati in regola, cioè gli studenti che arrivano al diploma senza bocciature in cinque anni. Anche qui il Leonardo registra la quota più alta del gruppo (73.8%), confermandosi la scuola più inclusiva e con la maggiore continuità didattica tra quelle analizzate.
Eduscopio, attraverso indicatori come media dei voti, crediti universitari e regolarità dei percorsi scolastici, aiuta famiglie e studenti nella scelta delle scuole superiori, mostrando quanto una solida preparazione nella secondaria di secondo grado possa incidere sui risultati universitari.
In questo quadro, il Leonardo si distingue ancora una volta per qualità dell’offerta formativa, capacità di accompagnare gli studenti e risultati concreti ottenuti dopo il diploma.
