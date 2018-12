Arriva il Natale e si accende la gioia per le strade delle città, anche a Fontanelle fervono i preparativi per la festa più attesa dai bambini e anche dagli adulti. Il clima di festa ormai si sente nell’aria, l’entusiasmo dei preparativi e la corsa ai regali distraggono ognuno di noi dal vero spirito natalizio, ovvero lo stare insieme alle persone care.

La magia del Natale a Fontanelle grazie al comitato e alla parrocchia

Il comitato Fontanelle Insieme, in collaborazione con la parrocchia San Nicola e molti altri volontari del quartiere, si è mosso al fine di curare lo spirito e il clima di festa, combinando in un unico programma tutte le iniziative che riguarderanno il quartiere intero nel periodo antecedente alle festività natalizie.

Il 16 e il 23 Dicembre dalle 17.00 alle 20.30 sarà aperto “Il Villaggio di Babbo Natale” presso i locali della parrocchia San Nicola di Fontanelle, evento organizzato dai parrocchiani e volontari del quartiere che, grazie alle donazioni di addobbi e a tanto olio di gomito, in pochissimo tempo hanno messo su 4 laboratori creativi, la piazza del Villaggio di Babbo Natale e il musical “Babbo Natale follow me”. Durante la visita al Villaggio, i bambini potranno fare le foto con Babbo Natale e consegnare le letterine dei regali. Le iscrizioni sono aperte per la sola giornata del 23, perché per la data del 16 si è raggiunto il numero massimo d’iscritti.

Il calendario di eventi comincia il 17 dicembre

Gli eventi natalizi continueranno nelle date del 17, 19 e 21 dicembre con le novene tradizionali in giro per il quartiere.

Giorno 22 Dicembre, in piazza Barone F. Celsa (zona commerciale), si svolgerà la serata intitolata “La magia del Natale” all’insegna delle popolari novene della tradizione siciliana, balletti natalizi, visita alla “capanna”, foto con i personaggi fantastici. Per l’evento saranno coinvolti numerosi musicisti che condivideranno il loro talento con la comunità, mentre ad animare il resto della serata contribuiranno la scuola di ballo “Luna Rossa” di Simona Vita e gli animatori della “Birimbao Party” Calò e Rosy, ovviamente non mancherà Babbo Natale ad allietare i piccoli e i grandi.

Un video realizzato dal tecnico di Emilio Fede

Altra iniziativa promossa dal comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” è la Canzone “Buon Natale a te…”, un video realizzato grazie al prezioso contributo tecnico di Emilio Fedele e alla simpatica partecipazione dei commercianti del quartiere e di tanti amici che si sono prestati alle riprese. Il video sarà on line sulla pagina Facebook “Fontanelle Insieme” a partire da venerdì 14 dicembre.

Con queste iniziative il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” vuole augurare buone feste all’insegna dello spirito solidale e di comunità.