“La mafia uccide, il silenzio pure”, Palma ricorda Livatino

Palma di Montechiaro ha dato i natali ai killer del giudice Rosario Livatino e, nell’ambito del trentunesimo anniversario, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha organizzato una serie di eventi per non dimenticare. Sabato scorso, prima si è proceduto a prendere possesso di un bene sequestrato alla mafia e subito dopo in città è arrivata la carovana antimafia che si è conclusa con un dibattito, molto ampio, a Palazzo degli Scolopi. L’iniziativa è stata intitolata “La mafia uccide, il silenzio pure. Sulle orme di Pippo Fava”. Nel corso della manifestazione, coordinata da Letizia Pace, è stato anche presentato il libro dal titolo: “Il Cardinale e il labirinto di Dedalo” di Francesco Bellanti.