“Hub a casa tua” a Ravanusa e Campobello di Licata, i risultati dell’iniziativa dello scorso weekend

Ottantasette cittadini in più possono contare sulla copertura vaccinale a Campobello di Licata e a Ravanusa al termine del weekend di vaccinazioni anticovid itineranti reso disponibile dall’iniziativa “hub a casa tua”. In dettaglio, a Campobello di Licata sono state somministrate trentadue dosi nel corso della giornata di venerdì 24 settembre e trentacinque il giorno successivo. A Ravanusa sono venti i nuovi vaccinati (sei inoculazioni giovedì scorso e quattordici nella giornata di domenica). La campagna vaccinale “on the road” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali dei due centri, è riuscita ad allestire due punti vaccinali presso l’Istituto d’istruzione superiore statale “Giudici Saetta e Livatino” ed in piazza XXV Aprile a Ravanusa. Altre due postazioni a Campobello di Licata, presso l’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” e la piazza XX Settembre.

La profilassi vaccinale della campagna “hub a casa tua”, garantita da un’equipe professionale di medici ed infermieri, mira a portare il vaccino “a domicilio” agli over12 nelle aree geografiche della provincia dove si registra ancora un tasso di adesione fra i più bassi cercando anche di colmare alcune difficoltà di spostamento dei cittadini verso i centri vaccinali aziendali.