“Friends Padel league cup stars”: un tributo allo sport

Uno spettacolo, un divertimento, un evento che ha portato le stars del Padel ad Agrigento. Si è conclusa la manifestazione “Friends Padel league cup stars”, la due giorni in programma sabato e domenica scorsi, 25 e 26 settembre, al Tennis Club “Città dei Templi”. La partenza sabato 25 con otto coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, sei le nazioni rappresentate. Domenica 26 , direttamente dal World Padel Tour, le stars: la coppia n. 12 e n. 15 della classifica mondiale, Adrian Alemandi, Coki Nieto , Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. Una “sfida” , quella dei big, che ha rappresentato un vero e proprio tributo al padel, che ha risaltato i valori e lo spirito di questo sport con l’obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento. Per la cronaca la sfida è terminata 2-1 per la coppia Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini, ma a vincere è stato lo spirito di squadra e il puro divertimento con il pubblico protagonista dalla tribuna. I quattro grandi nomi del Word padel tour, prima della super partita, hanno incontrato i ragazzi diversamente abili. E, poi,“Food & Beverage”, lo spettacolo gratuito con Tom Sinatra Live e la solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte hanno completato l’evento organizzato dall’ ASD Friends Padel League di Agrigento, sponsorizzata da HDI Assicurazioni e con il patrocinio del comune di Agrigento, Assessorato allo Sport e Assessorato alle politiche sociali. Intervenuti, nel corso dell’appuntamento, tra gli altri, il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, gli assessori comunali Costantino Ciulla e Marco Vullo, che hanno sottolineato l’importanza della cultura dello sport. Un evento sportivo che si è caratterizzato anche per una serie di manifestazioni collaterali ed aree speciali, trasformando, di fatto, la manifestazione in un momento speciale.