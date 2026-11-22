Avrebbe somministrato all’anziana madre un mix di farmaci, per poi barricarsi in casa armato di pistola nel tentativo, verosimilmente, di depistare i soccorsi. È l’accusa con cui un 53enne anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Favara, al termine di un intervento lampo che ha permesso di salvare in extremis la vita alla donna.

Tutto ha avuto inizio quando alcuni familiari e residenti hanno contattato il sindaco Antonio Palumbo, segnalando di aver visto il cinquantenne aggirarsi armato per le strade del paese ed esprimendo forte preoccupazione per l’incolumità della madre. Il primo cittadino ha immediatamente allertato i militari della tenenza locale, che si sono precipitati presso l’abitazione dei due, in viale Pietro Nenni.

Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati di fronte a una porta sbarrata. Alle richieste di aprire, il 53enne ha risposto dall’interno rassicurando i militari, sostenendo che la madre stesse bene e che non ci fosse alcun problema. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e alla luce delle segnalazioni ricevute, i carabinieri hanno deciso di fare irruzione. Una volta dentro, la scoperta: l’anziana giaceva sul pavimento, completamente priva di sensi.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. Durante la successiva perquisizione dell’appartamento, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una pistola detenuta illecitamente dall’uomo. Il 50enne è stato condotto alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo a disposizione dell’autorità giudiziaria: dovrà rispondere di tentato omicidio e detenzione illecita di arma da sparo.

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