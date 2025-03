In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, il Capogruppo della Lega, Valentina Cirino, ha voluto fare chiarezza: “Desidero ribadire con fermezza che né io, né la Lega abbiamo mai avanzato richieste per entrare a far parte della giunta“, ha dichiarato, sottolineando che, al contrario, è stato il Sindaco stesso a proporre ripetutamente questa possibilità. “**Il Sindaco ha incontrato più volte il **Senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega, per discutere di un’eventuale partecipazione della Lega a questa fase conclusiva del mandato“, ha precisato Cirino.

Il Capogruppo ha poi voluto focalizzarsi sugli obiettivi della Lega: “Il nostro unico obiettivo è, e rimane, il benessere del territorio e dei suoi cittadini“, ha continuato, confermando che la Lega manterrà il suo impegno fino alla conclusione del mandato con “dedizione, trasparenza e senso del dovere“.

Cirino ha inoltre criticato le polemiche che stanno dividendo la comunità, definendole “sterili” e “offensive per l’orgoglio dei cittadini onesti“. “È inaccettabile che questioni come quella di ‘Agrigento Capitale della Cultura‘ vengano strumentalizzate, distogliendo l’attenzione dalle vere priorità“, ha aggiunto.

Infine, Cirino ha auspicato un cambiamento nelle dinamiche politiche cittadine: “**Mi auguro che tutte le forze politiche possano finalmente convergere verso un *dialogo costruttivo*, lavorando per il *bene comune* e abbandonando inutili conflitti e lotte per il potere. Solo così potremo restituire dignità e speranza alla nostra comunità**”, ha concluso.

