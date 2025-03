Opposizione all’attacco in occasione del prossimo Question Time sul flop di Agrigento Capitale della Cultura nei suoi primi tre mesi e sulla trasparenza intorno ai fondi destinati all’evento.

Che fine anno fanno le 120mila euro di finanziamento concesse dal Parco Archeologico? E i fondi del PNRR come si stanno utilizzando ? Perché sono stati annullati alcuni eventi ? E a che punto è il portale dedicato a Agrigento 2025 ?

Nel prossimo Question time, fissato per giovedì 3 aprile 2025 alle ore 17.00, ben dodici le interrogazioni con cui i consiglieri di opposizione intendono inchiodare la giunta comunale alle proprie responsabilità.

Una delle interrogazioni riguarda lo stanziamento di 120.000 euro da parte del Parco Archeologico, su cui i consiglieri Firetto, Bruccoleri e Zicari chiedono chiarimenti. I fondi, che dovrebbero essere destinati a progetti di valorizzazione e sviluppo locale, sono al centro di un’interrogazione che punta a capire come e dove saranno impiegate queste risorse.

Un’altra interrogazione di rilievo, presentata dal consigliere Gerlando Alfano, riguarda lo stato della catalogazione dei beni artistico-culturali di proprietà del Comune. Si tratta di un tema centrale per la pianificazione delle politiche culturali, spesso rallentato da mancanza di fondi o risorse umane.

La consigliera Zicari sarà protagonista di diverse interrogazioni, tra cui una specifica sull’illuminazione pubblica. I cittadini lamentano da tempo disservizi in alcune aree periferiche e nei quartieri centrali, con zone completamente al buio e interventi tardivi.

Zicari interverrà anche su temi più tecnologici, come l’applicativo per la gestione della tassa di soggiorno, chiedendo spiegazioni sull’efficienza dello strumento e sulle modalità con cui gli operatori turistici sono coinvolti. Infine, porterà in aula un’interrogazione sul sistema PerFormPa, il software gestionale che dovrebbe snellire le procedure amministrative ma che, secondo alcune segnalazioni, sarebbe afflitto da malfunzionamenti o utilizzo limitato.

Altro tema al centro della seduta sarà quello dell’attivazione del sito ufficiale dedicato a “Agrigento Capitale della Cultura 2025”

I consiglieri Firetto e Bruccoleri chiederanno all’amministrazione a che punto sia l’allestimento del portale, se vi sia già un calendario eventi consultabile e se siano previsti contenuti multilingua per raggiungere un pubblico più ampio.

Sempre la consigliera Zicari ha presentato interrogazioni su diversi fronti strategici legati all’efficientamento della macchina amministrativa e all’utilizzo dei fondi PNRR. In particolare, si discuterà dello stato di attuazione dei bandi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del progetto di comunità energetica annunciato in passato.

Altra interrogazione riguarda l’annullamento dell’evento “Sphairos”, previsto nei mesi passati e poi cancellato senza motivazioni pubbliche sufficienti. Un’ultima interrogazione, sempre firmata da Firetto e Bruccoleri, solleva il tema del mancato funzionamento del parcheggio di Piazza La Malfa, diventato un’altra incompiuta urbana

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp