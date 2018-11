La IV commissione convoca l’Ati di Agrigento dopo interdittiva Girgenti Acque

La IV Commissione convoca in audizione l’ATI di Agrigento, l’assessore al ramo Pierobon ed il commissario straordinario Rolle per martedi 27 Novembre 2018 per fare il punto sulle criticità del servizio idrico nell’Agrigentino, anche alla luce della recente interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Agrigento nei confronti dell’ente gestore Girgenti Acque Spa.

“Non appena ho appreso la notizia”- dichiara l’on. Giusi Savarino “ho prontamente dato disposizione agli uffici di convocare nuovamente in commissione l’ATI di Agrigento ed il Commissario Rolle, per fare il punto della situazione. Non possiamo permetterci che si creino situazioni di caos e disorientamento, le istituzioni devono essere presenti e vigili. Ci sono in ballo importanti finanziamenti concernenti la realizzazione delle reti idriche e gli impianti di depurazione da troppo tempo attesi, e devono essere portati a termine in tempi brevi, nella massima trasparenza e legalità. Del resto la mia commissione, lo ricordo, sul tema si era già espressa con l’approvazione unanime di una importante risoluzione, che dava chiare indicazioni sulla gestione del servizio idrico agrigentino. Ho promesso ai cittadini della mia provincia che alla regione avrebbero trovato ascolto le istanze legittime di un territorio martoriato che non sarà più abbandonato, e così sarà.”