Alessandra Celentano ad Agrigento per uno stage: massiccia la partecipazione

Potranno dire di aver fatto lezione con la nota “Professoressa” del programma Mediaset “Amici” di Maria de Filippi, Alessandra Celentano. Sono i numerosi allievi di diverse scuole di danza che hanno preso parte allo stage organizzato, in maniera certosina, da ArteDanza di Agrigento diretta dall’insegnante Valentina Palermo.

Ore formative sulla scia della danza classica, nelle quali i giovani ballerini hanno potuto apprendere ed approfondire i punti cardini della “mamma” di tutte le danze.

Molta attenzione ma anche tantissima emozione nei loro volti, consapevoli del fatto che è stata una grande possibilità di crescita artistica.

La professionista- coreografa, maitre de ballet e insegnante di danza- ha studiato danza classica sin da bambina sotto la guida di maestri di fama internazionale.

Si è poi perfezionata a Budapest. È stata prima ballerina all’Aterballetto e Maitre de ballet del Teatro dell’Opera di Roma (diretto da A. Amodio), al Teatro alla Scala, al Teatro Comunale di Firenze per il Maggio Danza e al teatro San Carlo (sotto la direzione di E. Terabust). E’ anche docente in corsi di perfezionamento professionali di danza.

Una donna di gran carattere la Celentano, molto spesso rigorosa ed esigente, così come è definita da molti e come lei stessa ammette di essere.

Dall’alto però della sua professionalità indiscussa, si è mostrata agli occhi di tutti una persona molto disponibile e per niente distante. Anzi, tra un sorriso ed un altro, ha concesso pure foto con lei raccogliendo complimenti all’unanimità.

Una partecipazione all’incontro davvero massiccia che ha visto l’organizzatrice cambiare la location prevista, cioè la propria scuola di danza, con i locali della “Pinetina”.

Come fu per lo stage con Kledi, organizzato sempre da Valentina Palermo, anche in questo caso la risposta è stata molto positiva fin da subito.

Sarà la presenza Vip o la sete di sapere sempre di più sulla danza, sta di fatto che in questo caso si sono contate circa 160 persone complessivamente per i tre diversi livelli di corso in base all’età: propedeutica e pre-danza( 3-7 anni), intermedio (fino a 12 anni) ed avanzato.

La direttrice e coreografa di ArteDanza ha ringraziato pubblicamente per la sua presenza di valore Alessandra Celentano e al contempo ha espresso tutta la gratitudine alle colleghe che hanno aderito coi propri allievi.

Valentina Palermo si dichiara anche molto soddisfatta ed emozionata. “Sono stati mesi all’insegna dei preparativi– ha dichiarato- per permettere uno stage perfetto in ogni aspetto, dall’accoglienza allo svolgimento dell’incontro. Avere in mezzo a noi una presenza di tale portata professionale è stato motivo di orgoglio”.

Le immagini più belle dell’evento sono state immortalate da Davideo Produzioni di Davide Sclafani e di certo questa esperienza resterà nei ricordi e nel bagaglio di ogni allievo che ne ha preso parte.