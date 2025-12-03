Nella sala giunta del Comune di Agrigento si è svolta, su iniziativa del prefetto, Salvatore Caccamo, una riunione operativa coordinata dall’assessore al Turismo, Polizia Locale e Grandi Eventi, Carmelo Cantone, nella prospettiva del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano – Cortina 2026, in programma ad Agrigento martedì 16 dicembre. L’incontro di coordinamento si è rivelato proficuo e utile, coinvolgendo in modo sinergico e costruttivo le istituzioni e gli enti del territorio, al fine di garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e la massima riuscita del prestigioso evento in tappa anche ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025.

Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli riguardo al piano viabilità e alla scaletta delle manifestazioni.

E il sindaco Francesco Miccichè, afferma: “Ringrazio l’assessore Cantone per il grande lavoro di coordinamento che sta svolgendo, insieme a tutti gli enti e le istituzioni coinvolte, per raggiungere il miglior risultato possibile per la riuscita della manifestazione. È per tutti noi motivo di profondo orgoglio vedere la fiamma olimpica brillare per le strade di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025. Un onore che ci riempie di gioia e che ci ricorda come anche una città apparentemente piccola, ma con una grande storia come la nostra, sia parte di un sogno molto più grande: un sogno che parla al mondo intero”.

E l’assessore Cantone, dichiara: “Il viaggio della fiamma olimpica, che farà tappa ad Agrigento, rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra comunità. Ogni tappa è un invito a riflettere su come lo sport possa essere strumento di unione, crescita e condivisione sociale. Ringrazio tutti gli enti e le istituzioni coinvolte che stanno contribuendo in maniera sinergica alla migliore riuscita dell’evento”.

