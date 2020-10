La giunta comunale presieduta dal sindaco Franco Miccichè, questo pomeriggio ha approvato in extremis l’iscrizione in bilancio di un finanziamento finalizzato all’integrazione e all’autonomia di 30 soggetti immigrati. Verranno realizzati dei corsi ed erogati servizi per favorire l’inserimento di queste persone. Il tutto durerà 12 mesi e si dovra’ completare entro il 30 ottobre 2021