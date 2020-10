Agrigento, convocato il primo consiglio comunale

E’ stata convocata per il prossimo 10 novembre in presenza con inizio alle 16,30 la prima seduta del neo eletto consiglio comunale di Agrigento. A convocarla il presidente uscente Daniela Catalano. L’atto è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente ed è stato già notificato ai consiglieri comunali. Proclamato il sindaco, stabilita la giunta, rimane da eleggere la seconda carica istituzionale più importante dell’ente Municipio, ovvero il presidente del consiglio comunale. Ad eleggere saranno i 24 consiglieri scelti dal popolo. A presiedere la prima seduta dovrebbe essere Marco Vullo, ovvero il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti. Vullo, nei giorni scorsi ha giurato come assessore. Nella doppia veste di consigliere comunale ed assessore anche Gianni Tuttolomondo eletto nella lista di Diventeràbellissima. La designazione di Tuttolomondo era stata voluta dal presidente regionale Nello Musumeci che lo aveva indicato già al primo turno delle consultazioni comunali quando Diventeràbellissima appoggiava Marco Zambuto. Dopo l’apparentamento con il sindaco Franco Miccichè è stata confermata la designazione di Tuttolomondo risultato nel frattempo primo dei non eletti, favorendo l’ingresso in consiglio comunale di Roberta Zicari. Ufficializzato e registrato il dato elettorale da parte dell’Ente è venuto fuori però che Tuttolomondo avrebbe riportato più della Zicari. Un conteggio che non ha convinto la candidata di Diventeràbellissima, sorpassata di appena cinque voti dal neo assessore all’urbanistica Gianni Tuttolomondo. Per questa ragione, la Zicari ha annunciato ricorso contro il verdetto.