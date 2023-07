Tragedia, ieri pomeriggio, nella spiaggia di Marianello a Licata. Un sessantenne si è sentito male mentre era in acqua ed ha chiesto aiuto. Alcuni bagnanti hanno dato l’allarme e dopo pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118.

Con l’autoambulanza l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici in servizio hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma purtroppo senza successo. Ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Nessun dubbio sulle cause naturali della morte, sopraggiunta per arresto cardio-circolatorio.