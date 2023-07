Sollecitato dalla stampa locale, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè torna a parlare dello stato di avanzamento della Fondazione che dovrà gestire la capitale della cultura per il 2025. Per Miccichè non ci sono polemiche in corso, si lavora per individuare i componenti del cda e per superare alcuni passaggi burocratici, stesura dello statuto, nomina dei componenti, e altri passaggi formali. Ecco l’intervista che il sindaco di Agrigento ha rilasciato alla stampa.