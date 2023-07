Intrighi, suspense ed emozioni: torna il festival letteraria nel Cuore del Mistero

Se sei un appassionato di mistero, suspense e avventure intriganti, allora segna subito sul tuo calendario le date del 26, 27 e 28 luglio 2023, perché si terrà il rinomato Festival del Giallo “AgrigentoNoir”. Questo evento emozionante, che si svolgerà nel suggestivo Chiostro del Museo Archeologico “Griffio” ad Agrigento, promette di essere una festa per gli amanti del genere poliziesco.

Il Festival, in programma alle ore 18:00, vedrà la partecipazione di autori di spicco del panorama letterario italiano che presenteranno i loro ultimi romanzi carichi di suspense e mistero. La folla di lettori affamati di enigmi e colpi di scena potrà godere dell’incontro tra i talentuosi scrittori Michele Burgio e Giorgio Lupo che apriranno il Festival il 26 luglio. Subito dopo, alle 19:15, toccherà a Gaspare Grammatico ed Enrico Pandiani regalare emozionanti momenti di intrigo.

L’appuntamento con l’adrenalina continuerà il 27 luglio, quando Igor Cipollina e Aldo Luigi Mancuso intratterranno il pubblico alle 18:00, mentre alle 19:15 sarà il turno di Carmelo Sardo e Salvo Toscano che regaleranno un’esperienza di lettura avvincente e coinvolgente.

L’ultimo giorno del Festival, il 28 luglio, sarà altrettanto emozionante con Silvia Nocera e Claudia Cocuzza alle 18:00, seguite alle 19:15 da Stefania Crepaldi e Gaetano Savatteri che incanteranno i presenti con i loro misteri e trame avvincenti.

Gli incontri saranno magistralmente coordinati da Claudia Gueli e Salvo Di Caro che garantiranno un ambiente dinamico e coinvolgente per gli scrittori e i lettori presenti.

Ma non è finita qui! Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il Festival del Giallo “AgrigentoNoir” avrà una voce narrante speciale: Ignazio Enrico Marchese, il cui talento nell’intrecciare le parole è noto a tutti gli appassionati di narrativa.

Partecipare a questo straordinario evento sarà un’opportunità unica per gli amanti del giallo e del noir, ma anche per coloro che vogliono scoprire nuovi autori e lasciarsi trasportare dalle avvincenti storie presentate.

Dunque, segna queste date sul tuo calendario e preparati a immergerti in un’avventura letteraria mozzafiato! Il Festival del Giallo “AgrigentoNoir” ti aspetta nel suggestivo scenario del Chiostro Museo Archeologico “Griffio” ad Agrigento, dalle ore 18:00 del 26 luglio fino alle 19:15 del 28 luglio. Non perdere l’occasione di vivere la magia dei misteri e delle indagini avvincenti in uno dei contesti più suggestivi d’Italia.