La Gattopardo non si iscrive al torneo, la società di Palma di Montechiaro sarà radiata

La Gattopardo, storica squadra di calcio di Palma di Montechiaro, non parteciperà al campionato di Promozione né ad altri tornei. La città resterà senza calcio per questa stagione. Si è atteso fino al termine ultimo per la presentazione dell’iscrizione al campionato di Promozione, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Il presidente Vincenzo Alletto ha gettato la spugna. «Dopo una attenta e riflessiva riunione societaria è stata presa una decisione sul futuro della squadra della città del Gattopardo – ha detto Alletto. Nonostante i numerosi miracoli sportivi, sacrifici economici e non la piccola dirigenza palmese oggi non può più sostenere e programmare un altro campionato importante per la città di Palma di Montechiaro».

Negli ultimi sette anni sono state centrate tre promozioni e ben quattro salvezze nel campionato di Promozione a cui anche quest’anno la Gattopardo avrebbe dovuto partecipare. E invece si spengono le luci e circa una cinquantina di atleti, tra giovani e meno giovani, dovranno accasarsi da qualche altra parte e la società sarà radiata.

FOTO – GIORNALE DI SICILIA