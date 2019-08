Museo diocesano e Duomo, boom di visitatori

Turismo religioso: numeri in crescita nell’Agrigentino. I dati sono stati diffusi dal responsabile dell’ufficio dei beni culturali dell’arcidiocesi. don Giuseppe Pontillo che ha parlato della fruizione turistica della Cattedrale e del Museo diocesano dal 2014 ad oggi. Gli ingressi al museo diocesano (Mudia) sono stati: 2.529 nel 2014; 5.372 nel 2015; 4.619 nel 2016; 9.601 nel 2017; 17.772 nel 2018 e 13.989 quest’anno fino alla data di martedì 31 luglio. Gli ingressi in Cattedrale – Torre sono stati: 3.320 nel 2014; 9.153 nel 2015; 11.101 nel 2016; 21.827 nel 2017; 23.926 nel 2018 e 17.026 alla data di martedì 30 luglio.

I Beni sono stati visitati anche da scolaresche e gruppi e, in questo caso, si considerano come riferimento gli anni scolastici (settembre-giugno): 2.868 nel 2014; 2.988 nel 2015; 3.986 nel 2016; 3.675 nel 2017; 1.275 nel 2018 e 1.312 nel 2019. Biglietti venduti (non considerando i ticket gratuiti e gli ingressi scolaresche) sono stati 6.565 nel 2014; 12.619 nel 2015; 15.558 nel 2016; 19.719 nel 2017; 19.708 nel 2018 e 12.137 alla data del 30 luglio 2019.

«Quest’ultimo dato – afferma don Giuseppe Pontillo – dimostra come gli ingressi ai Beni ecclesiastici di Agrigento siano stati numericamente pari o addirittura superiori ad altri istituti, tra i più significativi dell’Isola».

Il Museo diocesano ha una sua sede centrale e principale nella città di Agrigento e altre sedi espositive, con mostre permanenti, diffuse sul territorio della Diocesi. Il Museo diffuso, che custodisce i Tesori della Cattedrale, rappresenta l’entità storicamente più importante: della storia della Chiesa locale, dei suoi riti e tradizioni religiose, liturgiche e cultuali, degli sviluppi della cultura del territorio nei secoli, con particolare riferimento alle forme artistiche assunte nel tempo. Costituisce un prezioso strumento per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e, al contempo, per valorizzare e divulgare la storia della religiosità agrigentina. Il Mudia ad Agrigento è costituito dal percorso museale a cielo aperto con i siti del centro storico, Cattedrale, Chiesa di Santa Marua dei Greci e San Lorenzo. Ci sono poi i Poli espositivi: quello di Aragona e Sambuca di Sicilia. Il museo diffuso permette di custodire e valorizzare il patrimonio ecclesiastico senza sradicarlo dal territorio e dalla comunità per il quale è stato pensato, progettato e realizzato.

Il Museo diocesano di Agrigento, realtà culturale consolidata e riconosciuta nel panorama dell’offerta culturale e turistica anche a livello nazionale e internazionale, ha raggiunto ormai numeri di visitatori al pari delle grandi istituzioni museali regionali.

L’itinerario arte e fede (Cattedrale parte visitabile, Museo Diocesano, Santa Maria dei Greci e San Lorenzo), è stato implementato con l’inserimento della monumentale Biblioteca Lucchesiana che sarà aperta negli orari degli altri siti del colle. La Cattedrale si contraddistingue per la varietà dei suoi stili, dovuta all’edificazione di nuove costruzioni che andarono via via ad aggiungersi alla struttura originaria, e agli ampliamenti e rimaneggiamenti che furono realizzati nei secoli XIII-XIV e XVI-XVII. Anche gli interni furono rimaneggiati nel tempo. Nella navata sinistra si trovano i sepolcri di vescovi dal XV al XVIII secolo. Il soffitto è diviso in tre campate: la campata occidentale è a capriate di legno dipinte; le pitture riproducono Santi. La campata centrale è di stile spagnolo e a cassettoni dorati; in quella orientale, al centro, si nota un’aquila bicipite, stemma degli Asburgo

FONTE GIORNALE DI SICLIA