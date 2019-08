Nino Di Giacomo avverte: «Girone duro per Aragona»

Dopo la diffusione dei calendari del campionato di B1 di volley femminile, che vedranno protagonista la Seap – Dalli Cardillo Aragona, il presidente Nino Di Giacomo ha protestato con la Fipav per alcune decisioni che «penalizzano» le squadre siciliane. Riferendosi al girone D in cui è stata inserita la società agrigentina, Di Giacomo ha detto: «Accettiamo il girone ma non condividiamo la composizione effettuata dalla Fipav. Non è stata per nulla rispettata la vicinanza territoriale. Nel nostro girone vi sono tre squadre dell’Abruzzo mentre Roma, che geograficamente si trova più in basso rispetto a Chieti, è stata inserita nel girone C, dove tra l’altro le squadre partecipanti sono tredici, dunque una gara ed una trasferta in meno. Si poteva benissimo equilibrare il girone inserendo Roma nel girone D, assieme all’Orsogna, la squadra della regione Abruzzo più vicina al sud e, visto l’assenza di una Società, lasciare il nostro girone a 13 squadre. Così facendo la Fipav avrebbe agevolato le squadre del sud permettendoci di effettuare una trasferta in meno e risparmiare qualche migliaio di euro. La considero una mancanza di rispetto per gli enormi sacrifici economici che fanno, soprattutto, le squadre del sud».

Quanto alla composizione del girone D il patron ha commentato: «È senza dubbio un girone di ferro che supera per valenza tecnica il girone A, da anni il più forte dei campionati di serie B1. Quest’anno nel nostro girone vi sono squadre fortissime, attrezzate per il salto di categoria, con giocatrici di serie A. Sarà un campionato bellissimo, avvincente, livellato verso l’alto e, sono certo, combattuto fino all’ultima giornata. Lo spettacolo è assicurato anche per la presenza in campo di atlete dall’indiscusso valore tecnico». Ma al di la delle polemiche la Federazione ha già ufficializzato la sua decisione. Il prossimo 19 ottobre la Seap – Dalli Cardillo Aragona scenderà in campo alle 18 in casa, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, contro il Chieti. Poi due trasferte consecutive, domenica 27 ottobre, alle 17,30, contro le calabresi del Palmi, e sabato 2 novembre, alle 18,30, in Campania, a Terzigno, contro la Fiamma Torrese. Il primo derby siciliano per la Seap – Dalli Cardillo Aragona è in calendario il 14 dicembre, alla nona giornata, alle 18, in trasferta a Santa Teresa di Riva contro la Zuccaro Messina. Al giro di boa, nell’ultimo match del girone di andata, la Seap – Dalli Cardillo Aragona giocherà il secondo derby siciliano, ancora in trasferta, a Modica, contro la Pro Volley Team. La prima del girone di ritorno è in programma l’8 febbraio. Sono in tutto 26 le giornate, con l’ultima della regular season fissata per il 9 maggio. La prima classificata sarà promossa in A2, la seconda e la terza disputeranno i play off che inizieranno il 16 maggio. Non sono previsti play out e le ultime 4 classificate retrocederanno in serie B2.

Intanto anche negli Stati Uniti d’America si tifa per la squadra del presidente Nino Di Giacomo, prossima al debutto nel campionato di serie B1. Nella città di Chicago, uno dei dirigenti, Luigi Morreale, ha incontrato i numerosi tifosi italiani e stranieri della squadra biancoazzurra residenti in America. È stato un incontro piacevole e cordiale dove si è discusso del passato, del presente e del futuro della Seap – Dalli Cardillo Aragona che punta alla scalata in serie A. Al termine dell’incontro, Luigi Morreale ha consegnato la sciarpa della squadra ad una rappresentate delle tifoseria americana della Pallavolo Aragona.

Paolo Picone dal Giornale di Sicilia