La fortuna bacia l’Agrigentino, diverse vincite

La fortuna sta decisamente sorridendo a chi tenta la fortuna in provincia di Agrigento. A San Giovanni Gemini è stato centrato un 9 al “10eLotto”, e il fortunato giocatore s’è portato a casa ben 100 mila euro. Poche ore prima, a Realmonte, sempre al “10eLotto” un altro un ignoto cittadino ha vinto 20 mila euro.

Ad Agrigento più di 37 mila euro sono stati vinti con l’estrazione di ieri del Superenalotto. Da ricordare che con la precedente estrazione, di mercoledì 2 novembre, sempre ad Agrigento è stato centrato un altro 5 per una vincita di 57.813 euro. La giocata è stata effettuata nella tabaccheria Cipolla in via Callicratide. Sconosciuta l’identità del fortunato giocatore.

Il jackpot del SuperEnalotto è arrivato alla cifra record di 301 milioni di euro.