Meteo Sicilia, si saluta l’ “estate autunnale”

Il caldo estivo che ha caratterizzato l’Isola fino agli inizi del mese di novembre pare che presto lascerà spazio all’arrivo definitivo dell’autunno. Dopo aver assistito ad una vera e propria “estate autunnale” ecco che il sole e le alte temperature lasceranno presto spazio a fredde temperature e precipitazioni intense che, nel giro delle prossime ore, investiranno gran parte della Sicilia. Si preannuncia così il definitivo arrivo dell’autunno che comporterà un “lavoro” fino adesso rimandato, quello del cambio stagione: via maglie a maniche corte per sostituirle con maglioni. Il maltempo nelle prossime ore, secondo gli esperti meteo, comincerà a colpire gran parte del territorio siciliano. Nubi sparse e schiarite ovunque. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diramato un’allerta gialla, in seguito ai forti rovesci e temporali che potrebbero verificarsi in alcune zone dell’Isola , in particolare, i territori delle province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa, e in parte saranno interessate anche le zone di Palermo e Caltanissetta.