La dea bendata torna a baciare la provincia di Agrigento. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Sciacca sono stati vinti 100 mila euro con il 10eLotto. Si tratta di due vincite da 50 mila euro ciascuna. Sono stati infatti realizzati due “9 oro” in via Cappuccini. Una vincita davvero particolare: un fortunato giocatore ha infatti centrato due “9” identici (12-16-19-22-40-48-60-73-80-83) da 50.000 euro ciascuno con puntate da 4 euro l’una. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro in tutta Italia per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.

