Un viaggio nella memoria, un tributo alla libertà, un ponte tra passato e futuro. Il 9 maggio 2025, l’IISS Nicolò Gallo di Agrigento ospiterà una giornata di studi dal titolo “Parole di Libertà”, promossa dall’Archivio di Stato di Agrigento nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.

L’evento, che si aprirà alle ore 9:00, metterà al centro il valore della libertà, intrecciando la riflessione storica con l’educazione civica e lo sviluppo sostenibile, grazie alla partecipazione di studenti, docenti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico e militare.

A dare il via ai lavori saranno i saluti istituzionali del Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, della dirigente scolastica dell’IISS Nicolò Gallo, prof.ssa Giovanna Pisano, e del dirigente scolastico dell’IISS Bertarelli Ferraris, prof. Federico Militante.

Seguiranno gli interventi di:

Bernardo Moschella , dirigente USR Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento

, dirigente USR Sicilia – Ambito territoriale di Agrigento Rossana Florio , direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento e coordinatrice dell’incontro

, direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento e coordinatrice dell’incontro Angelo Lauricella , presidente ANPI

, presidente ANPI Gen. Salvatore Vullo , Generale B. (ris.) dell’Esercito Italiano

, Generale B. (ris.) dell’Esercito Italiano Gabriella Bruccoleri , docente UNIPA in Scienze dell’educazione

, docente UNIPA in Scienze dell’educazione Anna Maria Sermenghi, dirigente scolastica in quiescenza

Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione del progetto didattico realizzato dagli studenti in occasione del 25 aprile: “5 storie per ricordare”, un modo per legare la celebrazione della Liberazione al vissuto degli studenti di oggi.

Non mancheranno spazi di emozione e riflessione con le letture a cura di Lia Rocco, che accompagneranno il pubblico attraverso le parole della memoria.

L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’IISS Bertarelli Ferraris di Milano e del Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, in un’ottica di scambio culturale e interdisciplinare.

Una giornata per educare alla memoria, per difendere la libertà e per ricordare che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche il modo in cui custodiamo il nostro passato e formiamo i cittadini di domani.

