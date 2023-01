Il pranzo domenicale si tinge di biancoazzurro ad Agrigento e domenica alle ore 12 al Palamoncada la Fortitudo ospita la Juvi Cremona di coach Crotti. La squadra cremonese viene da una splendida vittoria contro Milano e, vista la difficoltà in classifica, sono due punti d’oro in vista della trasferta insidiosa di Agrigento, dove la Fortitudo non perde in casa da oltre due mesi proprio contro Milano. L’effetto casa si fa sentire per i ragazzi di coach Cagnardi e lo dimostra anche l’ultima vittoria contro Rieti per 93-68 con l’assenza di Costi, recuperato per domenica. Agrigento guarda in alto ed attualmente è in piena zona playoff a soli 3 punti dalle prime quattro, un risultato fin qui soddisfacente ma che non condiziona il lavoro della squadra, coach Cagnardi ad ogni conferenza stampa ha sempre ribadito che bisogna guardare partita dopo partita. L’unica vittoria in trasferta per la Juvi è contro Monferrato ed i 10 punti in classifica la portano in zona playout ma è una squadra che durante il campionato è stata in grado di battere anche una delle squadre più attrezzate come Torino. L’assistant coach Giacomo Cardelli presenta così il match: “Domenica affrontiamo, di nuovo tra le mura amiche, la Juvi Cremona, match valido per la quarta giornata di ritorno.

Squadra che rispetto al girone di andata ha cambiato qualche pedina del suo scacchiere aggiungendo Fanti e Douvier, giocatori di ottimo spessore tecnico.

Arrivando da 2 vittorie nelle ultime 3 partite, troveremo davanti a noi una squadra determinata a strappare due punti per prolungare questo buon momento di stagione.

L’approccio e la fisicità offensiva e difensiva che riusciremo a mettere in campo per i 40 minuti saranno le chiavi per portare il match dalla nostra parte.

Visto che giocheremo a 12:00, siamo sicuri che il PalaMoncada sarà ancora più “bollente” e che saprà aiutarci nei momenti di difficoltà e spingerci nel proseguo del nostro cammino“.

A fine partita la Fortitudo Agrigento ha organizzato il Terzo Tempo Party, una grigliata al palazzetto con i tifosi e la squadra.